Andrew Moloney on the Verge of a Career-Defining Moment as He Faces Off Against Willibaldo Garcia in Japan

Aussie boxer Andrew Moloney is on the verge of a career-defining moment this weekend, with the former world champ stepping into a world title showdown against Mexico’s Willibaldo Garcia in Japan. Just over two years after sensationally walking away from the sport following a heartbreaking and controversial defeat, Moloney now finds himself 12 rounds away from reclaiming world honours in one of the greatest comeback stories in Aussie boxing.
Aussie boxer Andrew Moloney is on the verge of a career-defining moment this weekend, with the former world champ stepping into a world title showdown against Mexico’s Willibaldo Garcia in Japan .
Just over two years after sensationally walking away from the sport following a heartbreaking and controversial defeat, Moloney now finds himself 12 rounds away from reclaiming world honours in one of the greatest comeback stories in Aussie boxing. Moloney was repeatedly frustrated by delays to a previously scheduled showdown with Argi Cortes, with organisers twice postponing the bout and forcing him to remain patient while waiting for another crack at the top.
Standing in his way is Garcia, an aggressive pressure fighter whose relentless attacking style has carried him to the top of the division. Should he get the job done against Garcia, Moloney insists he will finally allow himself some time to celebrate. He’s staying over here for about 10 days after the fight and plans to eat every bit of food in Japan and knock back a few Asahis as well
Boxing Andrew Moloney Willibaldo Garcia Japan Career-Defining Moment Greatest Comeback Story World Title Showdown IBF Super Flyweight Title Fight Jesse Rodriguez Argi Cortes Argi Cortes Willibaldo Garcia Andrew Moloney Boxing Willibaldo Garcia Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing Boxing
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
NBA Finals 2026: Andrew Gaze's Championship Journey with SpursAn inside look at how Australian basketball legend Andrew Gaze won an NBA championship with the San Antonio Spurs, featuring his 1999 title alongside Tim Duncan, David Robinson, and coach Gregg Popovich, and the upcoming 2026 Finals rematch with the New York Knicks.
Read more »
Coalition's Andrew Bragg calls for 6% drop in entry-level home pricesShadow housing minister Andrew Bragg says he wants to see entry-level house prices fall by at least 6 per cent, blaming the government's 5 per cent home deposit scheme for recent price rises. He stresses the need for improved affordability by building more houses and aligning migration with construction, rather than schemes lacking means-testing or caps.
Read more »
Prince Andrew Investigation Intensifies as Police Probe Pattern of ConductPrince Andrew was seen with a bruise on his face amid an ongoing police investigation into allegations of sexual misconduct and leaking sensitive information to Jeffrey Epstein, with the probe expected to take over a year.
Read more »
Prince Andrew Seen With Bruise as Police Investigate Pattern of ConductPrince Andrew was seen with a bruise on his face while police investigate allegations of sexual misconduct and passing information to Jeffrey Epstein over a decade.
Read more »