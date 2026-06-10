Anthony Albanese's Broken Election Promises Spark Political Prank in His Suburb

Prime Minister Anthony Albanese has been mercilessly mocked for his broken election promises with prank signs plastered across his affluent beachside suburb of Copacabana where he owns a $4.3 million mansion. The signs, aimed at Mr Albanese, popped up in the neighbourhood on Wednesday, poking fun at the 50 times he promised not to touch negative gearing or capital gains tax. After securing a parliamentary supermajority, he betrayed the promise, scrapping negative gearing on existing properties and winding back the capital gains discount. The political prank in the Prime Minister’s neighbourhood comes as anger continues to simmer over his broken election promises.
Prime Minister Anthony Albanese has been mercilessly mocked for his broken election promises with prank signs plastered across the affluent town where owns a $4.3 million mansion.
The signs, aimed at Mr Albanese, popped up in the neighbourhood on Wednesday, poking fun at the 50 times he promised not to touch negative gearing or capital gains tax. After securing a parliamentary supermajority, he betrayed the promise, scrapping negative gearing on existing properties and winding back the capital gains discount. The political prank in the Prime Minister’s neighbourhood comes as anger continues to simmer over his broken election promises.
Treasurer Jim Chalmers confirmed in the federal budget that negative gearing would be restricted to newly built homes from July 2027, but the changes will be grandfathered, meaning existing investors – including politicians with investment properties – will retain access to the benefits. Coalition analysis claimed Mr Albanese pocketed more than $200,000 from capital gains tax breaks his government plans to abolish for future generations.
The analysis estimated Mr Albanese saved $209,427 by benefitting from the Howard-era capital gains tax discount, which will be replaced by his new indexed CGT model. Mr Albanese’s $200,000 in tax savings were made across a series of property transactions between 2012 and 2022. He made a capital gain of about $1.2 million from a Marrickville property bought for $1.12 million in 2012 and sold for $2.35 million in 2021.
Mr Albanese made $575,000 on a Dulwich Hill investment property bought for $1.18 million in 2015 and sold for $1.75 million in 2024. And he made another $500,500 from a Canberra unit bought for $162,000 in 1996 and sold for $662,500 in 2022. The Coalition analysis compared property sales with how those transactions would be treated under Labor’s proposed replacement of the 50 per cent CGT discount.
The findings come amid political debate over Labor’s tax and housing reforms, which have triggered scrutiny of Mr Albanese’s personal financial decisions. The signs around Copacabana come weeks after more than a dozen billboards at Canberra Airport attacked the government’s tax changes as politicians arrived. Leading the campaign was mortgage broker Joseph Daoud, founder of It’s Simple Finance, who spent $17,500 of his own money to turn politicians’ weary heads. Yes I did spend $17.5k on billboards.
Yes I am sick of politicians not listening to us. Yes I am over people believing this budget ‘levels the playing field’
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