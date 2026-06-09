Australia's data centre boom risks failing to create jobs and productivity if research and development is underfunded

Australia's top scientific body has warned that the nation's data centre boom may not create jobs and productivity if research and development is underfunded. The researchers have launched a lobbying campaign to encourage more research spending to stop the nation's backward slide.
Australia ’s data centre boom will fail to create jobs and productivity if the nation keeps underfunding research and development , Australia ’s top scientific body has warned.
The researchers launched a lobbying campaign by writing to MPs to encourage more research spending to stop the nation’s backward slide. Australia spends just 1.69 per cent of GDP on science compared to an average of 2.7 per cent in the OECD, a group of the world’s richest nations. Government ministers are locked in talks with foreign-owned AI "hyperscalers" to plough investment into local data centres, the physical engine rooms that power AI.
In the past year, firms have pumped almost $300 billion into data centres in NSW and Victoria, compared with $250 billion in Queensland and Western Australia during the 2012-13 mining boom. But Hayley Teasdale, the academy’s head of science, echoed concerns of Labor’s Assistant Minister for Science Andrew Charlton, who has been warning that Australia will not reap the benefits from the AI revolution if it does not build local capacity to create Australian-owned AI products.
"We’re in the midst of the biggest technological revolution the world has ever seen, and that is happening through AI – and if we invest in homegrown capability, we can bolster our economy through productivity and jobs," Teasdale said. "The risk we have is we are not investing in AI capabilities, and we’re not getting enough out of the opportunities that exist for data centres in Australia.
While these will be built no matter what, our biggest concern is they will not be using Australian talent, skills and science. The best solution is for governments is to ensure these companies building data centres are investing in local , because it will make the centres more sustainable over time and build our local AI capability.
The demand for more research funding clashes with the need to keep boosting investment in defence, health and aged care, the NDIS, and interest payments as debt bulges and the population ages. Labor’s budget last month made several changes to the R&D incentive, making it more generous for some firms.
The real prize was "not simply hosting the infrastructure of the AI age, but using it to build a more productive economy, create better jobs, lift living standards and support a vibrant culture that helps create new Australian businesses. To all cancer patients, I encourage you to consider enrolling in research and clinical trials, if on offer. And to government and the wider community, please keep funding science and medical research.
This is the most impactful way that you, too, can make a difference," Scolyer wrote. Prime Minister Anthony Albanese said this week that he would make an announcement on health research on Thursday. Academy president Professor Sam Berkovic said Australia should be proud of its success in research and development, but that the country risked being left behind.
From creating Wi-Fi and sunscreen to developing the cochlear implant and the cervical cancer vaccine, Australia is known for its cutting-edge innovation, research and development. However, the reality is that it spends a third of what its global peers do when it comes to backing scientists, researchers and doctors. Australia’s data centre boom will fail to create jobs and productivity if the nation keeps underfunding research and development, Australia’s top scientific body has warned
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