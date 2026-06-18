Australia's Multiculturalism and the Fear of Monoculturalism

The text discusses Australia's multicultural society and the fear of monoculturalism, which is built on fear and leads to scapegoating and division. It highlights the importance of embracing diversity and the consequences of monoculturalism.
Australia is multicultural. Sydney has a different culture from Melbourne, from Adelaide, from Brisbane. Catholics are different from Protestants, from Pentecostals, from the Orthodox churches, from Muslims, from Jews.
There are ethnic, sporting, artistic and religious subcultures. And most importantly, there are our Indigenous cultures, part of a living tradition in this land going back 60,000 years, one which can truly be called Australian. At its heart, a call for "monoculturalism" is a fear of difference, an inability to expand one's horizon, to be challenged with the awareness that "our way of doing things" is not the only way. Hanson's entire political career has been built on fear.
Once fear takes over, people seek scapegoats and a society becomes divided between "us" and "them". We know where this leads. It must not happen here
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