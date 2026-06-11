Brisbane's Premiership Defense in Shambles After Emotional Loss to Rabbitohs

Brisbane's premiership defense is all but over after Michael Maguire's men were mauled by the Rabbitohs on an emotional night in Sydney where the entire rugby league community came together to support Jai Arrow. Brisbane missed 23 tackles in the first half and headed into the sheds down 30-0, with Brisbane on track to be the first premiers since the 2005 Tigers to miss the finals the following year.
Brisbane 's premiership defense is all but over after Michael Maguire 's men were mauled by the Rabbitohs on an emotional night in Sydney where the entire rugby league community came together to support Jai Arrow .
Brisbane missed 23 tackles in the first half and headed into the sheds down 30-0, with Brisbane on track to be the first premiers since the 2005 Tigers to miss the finals the following year. Both sides were missing a stack of stars, with Reynolds feeling for his left hamstring after he made a big break but was chased down early in the game. Mam injured his shoulder while making a try-saving tackle.
The blowtorch will be applied north of the border, with next week's bye not enough to save them from the intense scrutiny coming their way just eight months after they won the grand final. Souths entered Thursday's clash on a three-game losing streak but they've steadied the ship thanks to a vintage performance from veteran five-eighth Cody Walker.
Both teams did a wonderful job to support Arrow before kick-off, with the former representative forward in tears as he walked out with his partner and their child. The Rabbitohs wore a special whiteout jersey and had Arrow's name on the back of their playing strip, while Brisbane had Jai and his club number on their jerseys which will be auctioned off with the proceeds going to him and his family.
Arrow rang the Rabbitohs Legacy Bell and was then embraced by players from both sides as the crowd gave him a standing ovation to show they're all supporting him on this journey
Rugby League Premiership Rabbitohs Brisbane Michael Maguire Jai Arrow Origin Soft Tissue Injuries Shoulder Issue Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries Soft Tissue Injuries
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
NRL Round 15 Late Mail: Rabbitohs confirm big double blow; Madge to explain Mam callRabbitohs confirm big double blow; Madge to explain Mam call — Late Mail
Read more »
South Sydney Rabbitohs Honor Jai Arrow in Special MatchSouth Sydney Rabbitohs wear a special white jersey to honor Jai Arrow, a former player who retired due to motor neurone disease.
Read more »
NRL 2026 LIVE: South Sydney Rabbitohs v Brisbane BroncosThe out-of-form Rabbitohs and Broncos are going head-to-head at Accor Stadium, with both teams missing Origin stars. Follow all the action.
Read more »
NRL 2026 LIVE: South Sydney Rabbitohs v Brisbane BroncosThe out-of-form Rabbitohs and Broncos are going head-to-head at Accor Stadium, with both teams missing Origin stars. Follow all the action.
Read more »