Carlton house sells for $2.225m, East Melbourne apartment passes in on opening bid

A modern three-storey terrace house in Carlton sold at auction for $2,225,000, with two bidders pushing it $125,000 above the reserve. The house, listed with a price guide of $1.85 million to $2 million, featured a rooftop deck, views to MacArthur Square, and a 'move-in ready' modern design. In East Melbourne, a one-bedroom apartment in an art deco block passed in on an opening vendor's bid of $550,000, as two prospective first-home buyers failed to bid despite earlier interest.

A modern three-storey terrace house in Carlton sold at auction for $2,225,000, with two bidders pushing it $125,000 above the reserve. The house, listed with a price guide of $1.85 million to $2 million, featured a rooftop deck, views to MacArthur Square, and a 'move-in ready' modern design .

Despite a long weekend and lower clearance rates, the result indicated the market might be healthier than expected. In East Melbourne, a one-bedroom apartment in an art deco block passed in on an opening vendor's bid of $550,000, as two prospective first-home buyers failed to bid despite earlier interest





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