Essendon President Andrew Welsh Endorses Dean Solomon as Next Bombers Coach

Andrew Welsh, the president of Essendon, has endorsed former board member and interim coach Dean Solomon as the next full-time Bombers coach. Welsh wants his former teammate and close friend Solomon to take the job, stating that he would have to be talked out of giving it to Solomon.

Andrew Welsh , the president of Essendon , has reportedly endorsed former board member and interim coach Dean Solomon as the next full-time Bombers coach. Welsh wants his former teammate and close friend Solomon to take the job, stating that he would have to be talked out of giving it to Solomon.

Former Essendon coach James Hird has also expressed interest in the role, along with more recent ex-coaches John Longmire and Ken Hinkley. However, Welsh has not spoken with Hird about the position, and the Bombers have not released any information about their plans for a search. Industry figures suggest that Welsh has had Solomon earmarked for some time to be the man to stabilize the team at The Hangar.

Sarah Jones, a Fox Footy host, believes that Solomon should be lined up against the best candidates across the board, and that Hird is expected to do well in the process. Solomon's hiring would be somewhat surprising given his limited experience as an assistant coach and his initial reluctance to take the full-time job in-season. Solomon's hiring would also raise questions about his relationship with Welsh, given their close friendship





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