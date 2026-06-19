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Inquest into the death of a Melbourne influencer after choosing 'freebirth' over obstetric care

Health News

Inquest into the death of a Melbourne influencer after choosing 'freebirth' over obstetric care
InquestBirthkeepersFreebirth
📆19/06/2026 3:26 PM
📰GuardianAus
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The inquest into the death of Stacey Warnecke, a Melbourne influencer, after choosing 'freebirth' over obstetric care is investigating the final moments of her life and the reasons women choose 'freebirth' over medical care. Birthkeepers, who have no medical training, operate outside the medical system and believe a woman's body innately knows what to do during childbirth. The inquest heard that Warnecke's death was preventable had medical staff been involved, and that postpartum haemorrhage was not uncommon but treatable.

Stacey Warnecke died after choosing a birth free of all medical help. An inquest wants to know why women choose 'freebirth' over obstetric care. Birthkeepers , who have no medical training , believe a woman's body innately knows what to do during childbirth and that doctors and midwives are not required.

Warnecke, a first-time mother, had a 'deep fear' of interventions happening to her. Nearly half of all births in Victorian hospitals result in caesarean births, partly due to women choosing a caesarean, becoming safer, and women giving birth later. The inquest heard that Warnecke's death was preventable had medical staff been involved, and that postpartum haemorrhage was not uncommon but treatable. Birthkeepers operate outside the medical system and share that they felt dehumanised in hospital and experienced violence.

Nearly half of all births in Victorian hospitals result in caesarean births, partly due to women choosing a caesarean, becoming safer, and women giving birth later. The inquest heard from medical experts who said Warnecke's death was preventable had medical staff been involved, and that postpartum haemorrhage was not uncommon but treatable. Birthkeepers operate outside the medical system and share that they felt dehumanised in hospital and experienced violence.

Nearly half of all births in Victorian hospitals result in caesarean births, partly due to women choosing a caesarean, becoming safer, and women giving birth later

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