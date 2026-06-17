Peruvian Investigative Journalist Investigates Illegal Gold Mining and Cartel Threats

Manuel Calloquispe, a Peruvian investigative journalist, has been investigating illegal gold mining in his region, which he believes is bigger than the cocaine trade. He received a threatening call from a cartel figure who threatened to kill him and his family if he published information about the illegal mining. Calloquispe has been reporting 'disappearances' of illegal gold miners who haven't paid the cartel for protection. Despite the dangers, he continues to do his job because no one else will.
Manuel Calloquispe, a Peruvian investigative journalist, has been investigating illegal gold mining in his region, which he believes is bigger than the cocaine trade . He received a threatening call from a cartel figure who threatened to kill him and his family if he published information about the illegal mining.
Calloquispe has been reporting 'disappearances' of illegal gold miners who haven't paid the cartel for protection. He has received death threats and been beaten for his work. Despite the dangers, he continues to do his job because no one else will. The illegal gold mining industry has led to widespread corruption, environmental destruction, and murder.
The sediment from the mining is being dumped into the river and surrounding jungle, causing fears of neurological damage and birth defects. The illegal gold is being exported as 'legal gold' and sold everywhere from Bolivia to the United Arab Emirates
Illegal Gold Mining Cartel Threats Disappearances Environmental Destruction Murder Illegal Gold Economy Cocaine Trade Corruption Legitimate Attempts To Stop It Illegal Industry Has More Power Than The Gover Widespread Corruption Illegal Gold Mining In Peru Illegal Gold Mining In Madre De Dios Illegal Gold Mining In The Amazon Rainforest Illegal Gold Mining In The Peruvian Andes Illegal Gold Mining In The Amazonian Region Of Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Jun Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In The Peruvian Amazon Rai Illegal Gold Mining In
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Investigative journalist and broadcaster Roger Cook dies aged 83In a career spanning five decades, journalist was best known for ITV current affairs programme The Cook Report
Read more »
Pauline Hanson's controversial statements and views on various issuesThis news text highlights Pauline Hanson's recent statements and views on various issues, including her criticism of a journalist, her stance on AI red tape, her opposition to a pay rise for workers, her belief in the need for industrial relations overhaul, her immigration policies, her views on nuclear power, and her stance on abortion.
Read more »
Pauline Hanson calls Guardian journalist trashy after questioning daughter jobThe One Nation leader confronted a Guardian reporter at the National Press Club and dismissed her as a trashy journalist after she inquired about the leader's daughter's paid advisory role in Sydney
Read more »
‘I don’t want Europe to fail the way Turkey did’: Ece Temelkuran on fascism, death threats and life in exileTen years after she was forced to leave her friends and family, the Turkish journalist feels the importance of home more keenly than ever. And she believes it’s at the heart of many of the world’s conflicts
Read more »