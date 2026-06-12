Pierre Gasly's Monaco Grand Prix Penalties Rescinded, Opening Can of Worms

Pierre Gasly's 2026 Formula One World Championship account is nine points richer after the Monaco Grand Prix stewards rescinded the penalties that cost him a podium finish last Sunday. The decision has opened a can of worms that could see the issue embroiled in another series of hearings and potentially end up in an FIA tribunal in Paris if rivals teams are sufficiently enthusiastic.
Pierre Gasly 's 2026 Formula One World Championship account is nine points richer after the Monaco Grand Prix stewards rescinded the penalties that cost him a podium finish last Sunday.
Gasly had been twice pinged for speeding in the pit lane during the race, but the stewards found the Monaco pit lane had been measured incorrectly, leading to his speed being over-estimated. The decision has opened a can of worms that could see the issue embroiled in another series of hearings and potentially end up in an FIA tribunal in Paris if rivals teams are sufficiently enthusiastic
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