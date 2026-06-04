Senior Coalition Adviser Defends Decision to Allow Article Urging Australians Not to "Walk Away" from Ben Roberts-Smith

A senior Coalition frontbencher has defended her decision to allow a senior adviser to write a newspaper article urging Australians not to "walk away" from Ben Roberts-Smith, exposing tensions inside the opposition over how to respond to the Victoria Cross recipient's looming war crimes trial.
A senior Coalition frontbencher has defended her decision to allow a senior adviser to write a newspaper article urging Australia ns not to "walk away" from Ben Roberts-Smith , exposing tensions inside the opposition over how to respond to the Victoria Cross recipient's looming war crimes trial .
Brett McCarthy, now a senior adviser to shadow attorney-general Michaelia Cash, praised Roberts-Smith's battlefield heroism and called on Australians to continue supporting the decorated soldier despite him facing charges of war crime murder. The intervention has laid bare divisions within Coalition ranks, where leaders have sought to maintain a disciplined position centred on the rule of law and the presumption of innocence, while avoiding criticism of prosecutors or the criminal justice process.
Cash's shadow cabinet colleague Andrew Hastie, a former SAS member, has been subjected to fierce online attacks for giving evidence against Roberts-Smith in a defamation case along with 20 other soldiers. The issue has become a political fault line within conservative politics, stretching from the Liberals to One Nation, with some conservatives arguing Roberts-Smith deserves public support because of his military service, while others warn against commentary that could undermine confidence in the judicial process.
While staff members are not contractually prohibited from expressing views on social media or through traditional media, it is highly unconventional for a senior staff member to publish opinion pieces in metropolitan mastheads. This masthead confirmed the office of Opposition Leader Angus Taylor was not informed before its publication. Cash has also led the Coalition's response to the case through her role as shadow first legal officer and probed public officials about the investigation at Senate estimates last week.
In a statement, a spokesman for Cash said McCarthy – who oversees her media inquiries – wrote the article "in a personal capacity" and that it made clear the matter should be determined by the courts.
"Nothing in the article seeks to interfere with the administration of justice or influence the outcome of the proceedings," the spokesman said. "Senator Cash has consistently supported the independence of Australia's courts, the rule of law and the presumption of innocence.
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