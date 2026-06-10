The Rise of E-File Manicures: A Risky Beauty Treatment or a Luxury Investment?

The e-file manicure, a beauty treatment that involves the complete removal of the cuticle, has gained popularity in recent years. While it offers a longer-lasting manicure, it also comes with risks such as infection and potential damage to the nail plate. The trend can be linked to the desire for immaculate nail plates on social media and the need for a sense of control and comfort during uncertain times.
More customers are seeking meticulous e-file manicure s, but there are concerns about the risk of infection with the cuticle-raising beauty treatment . Light machinery might seem out of place in a glossy nail salon , but it is the key to an e-file manicure .
Over the past year, more clients have been requesting the once-niche beauty treatment. E-file manicures are characterised by the complete removal of the cuticle, allowing the nail technician to apply polish close to the base of the nail plate, resulting in a longer-lasting manicure. Global Google searches for ‘Russian manicure’ have risen steadily since 2020, with searches peaking last month.
There are over 250,000 videos on TikTok under the hashtag #russianmanicure, with some dramatic before and after videos of sanded cuticles clocking more than 200,000 views. Affordable luxuries, such as specialised beauty treatments, can provide a sense of control and comfort during uncertain times. But without adequate training, e-file manicures can be a risky service, with the main risk being infection.
Dermatologist Theone Papps explains that with no cuticle to act as a barrier, yeast and bacteria may enter the nail fold, which can lead to chronic inflammation around the nail. If the nail plate has been filed down too much it may also create thinner and more brittle nails
E-File Manicure Russian Manicure Nail Technician Nail Salon Nail Plate Beauty Treatment Infection Risk Control Comfort Social Media Nail Technician Nail Salon Nail Plate Beauty Treatment Infection Risk Control Comfort Dermatologist Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate Nail Technician Nail Salon Nail Plate
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Historic 35pc pay rise push for workersOne of Australia’s biggest trade unions is pushing for a historic pay rise for thousands of support workers across the country - marking the sector’s biggest wage push in more than a decade.
Read more »
Live: ASX likely to rise despite US launching strikes against IranThe Australian share market is likely to open slightly higher, despite the United States launching missile strikes against Iran. The strikes were in response to Iran shooting down a US Apache helicopter and raises doubts about how close both nations are to reaching a peace deal. Follow live.
Read more »
Tax time warning as ATO cracks down on common ‘mistakes’You might be surprised by what you can't claim when you file your tax return.
Read more »
Iran's Revolutionary Guards claim missile attack on Jordan airbase hosting US forces, regional tensions riseIran's Revolutionary Guards say they targeted an airbase in Jordan used by US forces, as well as sites in Kuwait and Bahrain, in retaliation for US strikes. Debris from interception fell on Jordan without causing damage. The Muwaffaq Salti airbase hosts US F-35 jets. Escalating Middle East tensions unsettled markets, with oil prices rising about 1% despite no sustained supply disruption. US inflation data due Wednesday may reflect war impact.
Read more »